Geçtiğimiz sezonu Premier Lig şampiyonluğu ile bitiren Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına da ara vermeden devam ediyor. Hazırlık maçlarına başlayan kırmızılar, kamp sürecini Avusturya'da geçiriyor. Geçtiğimiz hafta, Stuttgart ile oynanan maçı 3-0 kazanan Liverpool, şimdi de Salzburg ile bir hazırlık maçı oynayacak. Salzburg, geçen sezon Avusturya Bundesliga'da, şampiyonluğa ulaşmıştı. Salzburg, 2019-2020 sezonunda 50 puan toplayarak Avusturya liginde en yakın rakibine 12 puan fark attı. Peki, Salzburg - Liverpool hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SALZBURG - LİVERPOOL HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden iki takım, Salzburg'un stadı Red Bull Arena Salzburg'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 25 Ağustos 2020 (bugün) TSİ 17.00'da başlayacak. Yeni sezona etkili bir şekilde girmek isteyen iki ekipte maçtan galip ayrılmak istiyor.

HANGİ KANALDA?

İki takım arasında oynanacak hazırlık maçı, saat 19.00'da Liverpool'un internet sitesi üzerinden ücretli üyeliğe sahip olan kişilere özel olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın Liverpool'un Youtube kanalı üzerinden yayınlanması da bekleniyor. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı bulunmuyor.

İLK 11'LER

İki takımın ilk 11'lerine ait henüz bir kadro bilgisi girilmedi.