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Salzburg - Liverpool maç sonucu | Salzburg - Liverpool maç özeti

AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü kapsamında Salzburg - Liverpool maçı oynandı. Bu anlamda Salzburg - Liverpool maç sonucu 0-2 bitti. İşte Salzburg - Liverpool maç özeti...

Salzburg - Liverpool maç sonucu | Salzburg - Liverpool maç özeti

İki takım Salzburg - Liverpool karşı karşıya geldi. AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Salzburg - Liverpool maç sonucu ve Salzburg - Liverpool maç özeti detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Salzburg ile Liverpool karşı karşıya geldi. Kırmızılar, Avusturya deplasmanında ilk dakikalarda zorlansa da ilerleyen bölümlerde kontrolü ele aldı ve 2-0'lık galibiyetle grubunu lider tamamladı ve adını ikinci tura yazdırdı. İngiliz ekibinde goller Keita ve Salah'tan geldi.

Salzburg - Liverpool maç özeti

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, yükselen değer Salzburg deplasmanındaydı.

Salzburg - Liverpool maç sonucu | Salzburg - Liverpool maç özeti

İlk yarısı golsüz biten maçın 57. dakikasında iki eski Salzburg'ludan Sadio Mane asisti yaptı, Naby Keita ise golü attı ve Liverpool 1-0 öne geçti. Bu golden bir dakika sonra ise Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Salzburg - Liverpool maç sonucu | Salzburg - Liverpool maç özeti

Liverpool 2 dakikada gelen 2 golle 3 puana ulaştı ve 13 puanla grup lideri olarak adını ikinci tura yazdırdı.

Salzburg - Liverpool maç sonucu | Salzburg - Liverpool maç özeti

7 puanda kalan Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Salzburg - Liverpool maç sonucu | Salzburg - Liverpool maç özeti

Maçın 11'leri

Salzburg: Stankovic, Onguene, Hwang, Szoboslai, Junuzovic, Ulmer, Minamino, Wöber, Kristensen, Mwepu, Haaland

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

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