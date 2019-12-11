Salzburg - Liverpool maç sonucu | Salzburg - Liverpool maç özeti

İki takım Salzburg - Liverpool karşı karşıya geldi. AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 6. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Salzburg - Liverpool maç sonucu ve Salzburg - Liverpool maç özeti detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Salzburg ile Liverpool karşı karşıya geldi. Kırmızılar, Avusturya deplasmanında ilk dakikalarda zorlansa da ilerleyen bölümlerde kontrolü ele aldı ve 2-0'lık galibiyetle grubunu lider tamamladı ve adını ikinci tura yazdırdı. İngiliz ekibinde goller Keita ve Salah'tan geldi.

Salzburg - Liverpool maç özeti

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, yükselen değer Salzburg deplasmanındaydı.

İlk yarısı golsüz biten maçın 57. dakikasında iki eski Salzburg'ludan Sadio Mane asisti yaptı, Naby Keita ise golü attı ve Liverpool 1-0 öne geçti. Bu golden bir dakika sonra ise Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Liverpool 2 dakikada gelen 2 golle 3 puana ulaştı ve 13 puanla grup lideri olarak adını ikinci tura yazdırdı.

7 puanda kalan Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın 11'leri

Salzburg: Stankovic, Onguene, Hwang, Szoboslai, Junuzovic, Ulmer, Minamino, Wöber, Kristensen, Mwepu, Haaland

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.