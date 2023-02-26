Sam Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Adams 2 Ekim 1989 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Adams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Adams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 29 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sam Adams'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Aralık 2019 yılında Asante Kotoko

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2020 yılında Aduana Stars

Sam Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Adams şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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