Sam Alverdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Alverdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Alverdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Alverdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Alverdi 23 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Alverdi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sam Alverdi'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Alverdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Alverdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Alverdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Alverdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Käerjeng U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2016 yılında FC UNA Strassen

1 Ocak 2019 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2021 yılında UN Käerjeng 97

Sam Alverdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Alverdi şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Sam Alverdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg U17 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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