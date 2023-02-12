Sam Ashford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Ashford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Ashford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Ashford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Ashford 21 Aralık 1995 tarihinde Chelmsford şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Kenneth Ashford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Ashford Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sam Ashford, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Ashford'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sam Ashford Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sam Ashford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Ashford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Ashford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Heybridge Swift

1 Temmuz 2015 yılında Stansted FC

1 Temmuz 2017 yılında Witham Town

7 Kasım 2017 yılında Brightlingsea

19 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

16 Kasım 2018 yılında Witham Town

1 Ocak 2019 yılında East Thurrock

1 Mart 2019 yılında Concord Rangers

1 Nisan 2019 yılında Witham Town

1 Temmuz 2019 yılında Hemel

1 Temmuz 2020 yılında Crawley Town

5 Mart 2021 yılında Woking

31 Mayıs 2021 yılında Crawley Town

29 Ocak 2022 yılında Ayr United

Sam Ashford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Ashford şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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