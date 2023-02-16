Sam Byram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Byram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Byram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Byram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Byram 16 Eylül 1993 tarihinde Thurrock şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Mark Byram şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Byram Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterLex Sport yapmaktadır. Sam Byram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 16 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sam Byram'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Byram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sambyram93

http://www.instagram.com/sambyram93/

Sam Byram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Byram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sam Byram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Byram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Leeds

20 Ocak 2016 yılında West Ham

10 Ağu 2018 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2019 yılında West Ham

16 Temmuz 2019 yılında Norwich

Sam Byram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Byram şuan Norwich City takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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