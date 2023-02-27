Sam Crowther kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Crowther Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Crowther adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Crowther Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Crowther 3 Nisan 2000 tarihinde Groningen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hollanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Crowther Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportLife Management yapmaktadır. Sam Crowther, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Crowther'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Crowther Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Crowther isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Crowther Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Crowther futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Groningen Youth

1 Temmuz 2015 yılında Groningen U17

1 Temmuz 2017 yılında Groningen U19

1 Temmuz 2019 yılında ONS Sneek

1 Temmuz 2020 yılında Go Ahead Eagles

15 Ağustos 2022 yılında Vict. Rosport

Sam Crowther Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Crowther şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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