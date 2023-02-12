Sam Fisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Fisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Fisher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Fisher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Fisher 26 Temmuz 2001 tarihinde Stirling şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Fisher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Sam Fisher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sam Fisher'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Fisher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sam Fisher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Fisher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Fisher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dundee U18

1 Temmuz 2019 yılında Dundee Reserves

1 Temmuz 2019 yılında Dundee FC

1 Eylül 2019 yılında East Kilbride

6 Ocak 2020 yılında Dundee Reserves

12 Ekim 2020 yılında Forfar Athletic

13 Ocak 2021 yılında Dundee FC

12 Temmuz 2021 yılında Forfar Athletic

9 Mayıs 2022 yılında Dundee FC

16 Ağu 2022 yılında Dunfermline A.

20 Ocak 2023 yılında Dundee FC

Sam Fisher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Fisher şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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