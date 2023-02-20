Sam Howard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Howard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Howard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Howard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sam Howard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Howard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Howard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Howard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Howard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Howard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Howard 23 Aralık 1992 tarihinde Takoma Park, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Howard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Howard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Howard'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Howard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Howard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Howard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Howard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında La Salle

1 Mayıs 2015 yılında ASA Charge FC

31 Temmuz 2015 yılında La Salle

1 Ağustos 2015 yılında Howard Bison

1 Temmuz 2016 yılında IFK Åmål

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

13 Nisan 2018 yılında Fresno

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2020 yılında Union Omaha

24 Şubat 2021 yılında Oklahoma City

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2022 yılında Valley United

22 Temmuz 2022 yılında Hartford

Sam Howard kimdir

Sam Howard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Howard şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sam Howard nereli

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