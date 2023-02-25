Sam Klein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Klein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Klein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Klein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Klein 15 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Klein şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Klein Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Klein'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Klein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Klein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Klein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Klein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Brisbane U21

14 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar

30 Haziran 2023 yılında Brisbane U21

Sam Klein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Klein şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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