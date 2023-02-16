Sam Lammers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Lammers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Lammers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Lammers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Lammers 30 Nisan 1997 tarihinde Tilburg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Sam Adrianus Martinus Lammers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Lammers Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Sam Lammers, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sam Lammers'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Lammers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sam.lammers/

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Sam Lammers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Lammers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sam Lammers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Lammers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Willem II/RKC Y.

1 Temmuz 2010 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında PSV U17

1 Temmuz 2014 yılında PSV U19

1 Temmuz 2015 yılında PSV U21

1 Temmuz 2017 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2018 yılında Heerenveen

30 Haziran 2019 yılında PSV Eindhoven

22 Eylül 2020 yılında Atalanta

31 Ağu 2021 yılında E. Frankfurt

30 Haziran 2022 yılında Atalanta

7 Ağu 2022 yılında Empoli

2 Ocak 2023 yılında Sampdoria

29 Haziran 2023 yılında Empoli

30 Haziran 2023 yılında Atalanta

Sam Lammers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Lammers şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VOAB (2002-2005), Willem II (2005-2010), PSV (2010-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.