Sam Mccallum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Mccallum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Mccallum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Mccallum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Mccallum 2 Eylül 2000 tarihinde Canterbury şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sam Benjamin McCallum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Mccallum Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Sam Mccallum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sam Mccallum'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sam Mccallum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Mccallum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sam Mccallum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Mccallum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Coventry City

31 Ocak 2020 yılında Norwich

1 Şubat 2020 yılında Coventry City

31 Mayıs 2020 yılında Norwich

20 Eylül 2020 yılında Coventry City

31 Mayıs 2021 yılında Norwich

12 Temmuz 2021 yılında QPR

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

Sam Mccallum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Mccallum şuan Norwich City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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