Sam Sanna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Sanna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Sanna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Sanna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Sanna 8 Mart 1999 tarihinde Lourdes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Sanna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sam Sanna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Sanna'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Sanna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sam Sanna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Sanna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Sanna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2020 yılında Toulouse

1 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2023 yılında Toulouse

Sam Sanna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Sanna şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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