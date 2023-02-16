Sam Schreck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Schreck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Schreck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Schreck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Schreck 29 Ocak 1999 tarihinde Pinneberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Sam Francis Schreck şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Schreck Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Sam Schreck, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Schreck'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Schreck Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saam_schreck/

Haberin Devamı

Sam Schreck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Schreck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Schreck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Schreck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2010 yılında TuS Appen Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Kummerfeld Alt.

1 Temmuz 2013 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2018 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2019 yılında FC Groningen

28 Temmuz 2021 yılında Aue

30 Haziran 2022 yılında FC Groningen

6 Ağu 2022 yılında Aue

Sam Schreck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Schreck şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sam Schreck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Appen (-2006), Hamburger SV (2006-2010), TuS Appen (2010-2011), Kummerfelder SV (2011-2013), FC St. Pauli (2013-2016)

Almanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.