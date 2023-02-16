Sam Schreck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Schreck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Schreck kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Schreck ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sam Schreck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Schreck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Schreck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Schreck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Schreck 29 Ocak 1999 tarihinde Pinneberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Sam Francis Schreck şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Schreck Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Sam Schreck, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Schreck'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Schreck Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saam_schreck/

Sam Schreckboyu ve yaşı kaç

Sam Schreck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Schreck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Schreck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Schreck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2010 yılında TuS Appen Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Kummerfeld Alt.

1 Temmuz 2013 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2018 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2019 yılında FC Groningen

28 Temmuz 2021 yılında Aue

30 Haziran 2022 yılında FC Groningen

6 Ağu 2022 yılında Aue

Sam Schreck kimdir

Sam Schreck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Schreck şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Appen (-2006), Hamburger SV (2006-2010), TuS Appen (2010-2011), Kummerfelder SV (2011-2013), FC St. Pauli (2013-2016)

Sam Schreck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sam Schreck nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Mustafa Kourouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kourouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Kourouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kourouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alparslan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Fidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alparslan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Fidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felix Herzenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Herzenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felix Herzenbruch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Herzenbruch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Emir İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emir İpek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Emir İpek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emir İpek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları