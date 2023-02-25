Sam Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Silvera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sam Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Silvera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Silvera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Silvera 25 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur.  Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Silvera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Silvera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Agency 10 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Silvera'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sam Silvera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samsilvera10/

Sam Silvera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Silvera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Silvera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Silvera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Central Coast

6 Eylül 2020 yılında Paços Ferreira

7 Eylül 2020 yılında Casa Pia

2 Şubat 2021 yılında Paços Ferreira

3 Şubat 2021 yılında Sanjoanense

30 Haziran 2021 yılında Paços Ferreira

20 Ağustos 2021 yılında Newcastle

30 Haziran 2022 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2022 yılında Central Coast

Sam Silvera kimdir

Sam Silvera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Silvera şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sam Silvera nereli

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