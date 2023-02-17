Sam Stanton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Stanton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Stanton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Stanton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Stanton 19 Nisan 1994 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Stanton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Stanton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sam Stanton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Stanton'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sam Stanton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sstanton_11

Sam Stanton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Stanton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Stanton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Stanton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hibernian FC U20

4 Ocak 2013 yılında Cowdenbeath FC

28 Şubat 2013 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Hibernian FC

8 Ocak 2016 yılında Livingston FC

8 Mayıs 2016 yılında Hibernian FC

31 Ağu 2016 yılında Dumbarton FC

7 Mayıs 2017 yılında Hibernian FC

15 Temmuz 2017 yılında Dundee United

18 Ocak 2018 yılında Hibernian FC

19 Ocak 2018 yılında Dundee United

23 Ocak 2020 yılında Phoenix Rising

26 Ocak 2021 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Raith Rovers

Sam Stanton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Stanton şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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