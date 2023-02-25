Sam Sutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Sutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Sutton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Sutton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Sutton 10 Aralık 2001 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sam Harry Sutton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Sutton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Sam Sutton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 29 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sam Sutton'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sam Sutton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Sutton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Sutton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Sutton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2016 yılında W. Phoenix Alt.

20 Eylül 2017 yılında W. Phoenix Res.

29 Ekim 2020 yılında Wellington P.

Sam Sutton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Sutton şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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