Sam Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Sylla 15 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Sam Sylla Barbara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Sylla Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSM2 Sports Group yapmaktadır. Sam Sylla, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Sylla'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sam Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Sam Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Sylla şuan URSL Visé takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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