Şam Tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Şam Tatlısı malzemeleri ve yapılışı

Şam Tatlısı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Şam Tatlısı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Şam Tatlısı nasıl yapılır? Şam Tatlısı nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

Şam Tatlısı Tarifi Malzemeleri

Malzemeler:

3 Su bardağı irmik

1 Adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı kabukları soyulmuş yer fıstığı



Şerbeti için:

3 Su bardağı toz şeker

2 Su bardağı su

Yarım limonun suyu



Yapılışı:

1 Adet yumurtayı derin bir kaba kırıp, üzerine yarım su bardağı toz şekeri ilave edin ve mikserle beyazlaşana kadar çırpın.

İçine yarım su bardağı yoğurt ve Yarım su bardağı ayçiçek yağı ilave edip çırpmaya devam edin.

3 Bardak irmiği de ekledikten sonra mikserle iyice çırpın.

Fırın tepsisinin tabanına çok ince bir kat yoğurt sürüp, hazırladığınız harcın yarısını tepsiye dökün.

Üzerine geriye kalan harcı ilave edip iyice yayın. Son olarak üzerine tekrar yoğurt sürüp, daha önceden ısıttığınız fırına verin.

Ayrı bir tencereye 4 su bardağı toz şekeri ve 3 bardak suyu ekleyip orta ateşte kaynatın.

Şerbet kaynayınca üzerine 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyip, kısık ateşte 5 dakika kadar daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şam tatlısını fırından alıp, şerbetini üzerine dökün. Hindistan cevizi ile süsleyip, servis yapın.