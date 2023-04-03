Sam Tel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Tel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Tel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Tel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Tel 2 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Tel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Tel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Sam Tel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sam Tel'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sam Tel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Tel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sam Tel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Tel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında FC Utrecht U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2020 yılında Utrecht U18

1 Temmuz 2021 yılında Willem II U21

Sam Tel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Tel şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Feyenoord (2009-2015), FC Utrecht (2015-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.