Sam Valcke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Valcke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Valcke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Valcke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Valcke 16 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Valcke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Sam Valcke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Valcke'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sam Valcke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Valcke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Valcke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Valcke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SK Londerzeel

1 Temmuz 2014 yılında Cercle Brugge

7 Temmuz 2016 yılında Lommel United

1 Temmuz 2019 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Sam Valcke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Valcke şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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