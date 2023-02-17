Sam Van Aerschot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Van Aerschot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Van Aerschot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Van Aerschot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Van Aerschot 29 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Van Aerschot Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sam Van Aerschot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Van Aerschot'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Van Aerschot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Van Aerschot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sam Van Aerschot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Van Aerschot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KAC Betekom

1 Temmuz 2017 yılında KFC Oosterzonen

1 Temmuz 2018 yılında Thes Sport

1 Temmuz 2019 yılında KSK Lierse Kem.

30 Ocak 2020 yılında ara verdi

4 Ağu 2022 yılında KSK Heist

Sam Van Aerschot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Van Aerschot şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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