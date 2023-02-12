Sam Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Walker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Walker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sam Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sam Walker

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Walker 2 Ekim 1991 tarihinde Gravesend şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Colin Walker şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Walker Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Sam Walker, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sam Walker'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Walkerboyu ve yaşı kaç

Sam Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sam Walker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Walker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2010 yılında Chelsea Res.

25 Mart 2011 yılında Barnet

31 Mayıs 2011 yılında Chelsea Res.

11 Temmuz 2011 yılında Northampton

23 Aralık 2011 yılında Chelsea Res.

19 Ocak 2012 yılında Yeovil Town

1 Mayıs 2012 yılında Chelsea Res.

14 Ağu 2012 yılında Bristol Rovers

2 Ocak 2013 yılında Chelsea U21

14 Ocak 2013 yılında Colchester Utd.

19 Ocak 2014 yılında Chelsea U21

20 Ocak 2014 yılında Colchester Utd.

25 Temmuz 2018 yılında Reading

23 Aralık 2020 yılında Blackpool

6 Ocak 2021 yılında Reading

11 Ocak 2021 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2021 yılında Reading

6 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

Sam Walker kimdir

Sam Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Walker şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ebbsfleet United

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Sam Walker nereli

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