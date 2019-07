Sam Worthington Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAM WORTHİNGTON KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Ağustos.1976

Sam Worthington kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sam Worthington doğum yeri : Godalming, Surrey, İngiltere

SAM WORTHİNGTON BİYOGRAFİSİ

Terminator Salvation, Avatar ve Clash of Titans gibi son yılların gözde Holywood filmlerinde rol almış olan İngiliz film yıldızı.

Samuel Henry J. Worthington, 2 Ağustos1976 tarihinde, Godalming, Surrey, İngiltere’de dünyaya geldi. Çocukluğunu Perth, Batı Avustralya’da geçiren Worthington’ın babası Ronald, enerji sektöründe çalışan bir işçi, annesi ise evhanımıydı. John Curtin Sanat Okulu’nda okuyan Worthington, 17 yaşında okuldan ayrıldı ve inşaat sektörüde bir süre duvar ustası olarak çalıştı.

Okuldan ayrılmasının ardından bir süre çeşitli işlerde çalışan Worthington, National Institute of Dramatic Art (Drama Sanatları Okulu)’na kabul edildi ve 1998 yılında bu okuldan mezun oldu. İlk olarak The Judas Kiss adlı tiyatro oyununda rol alan genç oyuncu, Avustralya’da içlerinde Bootmen, Dirty Deeds, Somersault gibi dizi ve filmlerin bulunduğu bir dizi yapımda rol aldı.

Avustralya Film Sektörü (AFI)’nün verdiği En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 2004yılında, Somersault adlı filmle kazanan Worthington, 2004-2005 yılları arasında, ünlü Avustalya yapımı drama dizisi Love My Way kadrosunda toplam on bölümde yer aldı.

Holywood ile 2002 yılında, Hart’s War adlı filmdeki ufak bir rolü ile tanışan genç aktör, 2005 yılında The Great Raid ve 2006 yılında Casino Royale adlı filmlerde rol alarak A.B.D.’de tanınan bir oyuncu haline geldi.

Ünlü bilimkurgu serisi Terminator Salvation ile 2009 yılına hızlı bir başlangıç yapan Worthington, bu filmde cyborg Marcus Wright rolüyle serinin sevenlerinin beğenisini kazanmayı başardı. Başarılı oyuncunun aynı yıl vizyona giren ikinci filmi ise, James Cameron tarafından yönetilen ve bütün zamanların en fazla izlenen sinema filmlerinden birisi olma ünvanını elinde bulunduran Avatar oldu.

1981 yılında çekilen aynı adlı macera/mitoloji filminin tekrar çekimi olan Clash of the Titans, başarılı oyuncunun 2010 yılında vizyona giren ilk filmi oldu. Louis Leterrier tarafından yönetilen filmde, ünlü Yunan Mitolojisi karakteri yarı-tanrı Perseus’u canlandıran Worthington, bu filmle beraber Avatar’dan sonra ikinci üç boyutlu filmine imzasını attı.

Worthington’ın gelecek projeleri arasında The Fields yer alıyor.



Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2016 - Avcı'nın İntikamı (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2018 - The Titan (Sinema Filmi)

2017 - Baraka (Mack Phillips) (Sinema Filmi)

2016 - Savaş Vadisi (Captain Glover) (Sinema Filmi)

2016 - Avcı'nın İntikamı (Stephen Lucas) (Sinema Filmi)

2015 - Kidnapping Freddy Heineken ( Willem Holleeder) (Sinema Filmi)

2015 - Everest (Guy Cotte) (Sinema Filmi) 2015

2015 - Deadline Gallipoli ( Phillip Schuler (TV Dizisi)

2014 - The Keeping Room (Moses) (Sinema Filmi)

2014 - Sabotaj (Monster) (Sinema Filmi)

2014 - Paper Planes (Jack) (Sinema Filmi)

2014 - Cake (Roy) (Sinema Filmi)

2013 - Thunder Run (Colonel David Perkins) (Sinema Filmi)

2012 - Titanların Öfkesi (Perseus) (Sinema Filmi)

2012 - Gerçeğin Peşinde (Nick Cassidy) (Sinema Filmi)

2012 - Drift (JB) (Sinema Filmi)

2011 - Teksas Ölüm Tarlası (Jake Souder) (Sinema Filmi)

2010 - Titanların Savaşı (Perseus) (Sinema Filmi)

2010 - The Oprah Winfrey Oscar Specia... (Kendisi) (Tv Programı)

2010 - The Debt (Genç David) (Sinema Filmi)

2010 - The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi (Sunucu)) (TV Filmi)

2010 - The 67th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Son Gece (Michael Reed) (Sinema Filmi)

2010 - Amc News Special: Toronto Film... (Kendisi) (TV Filmi)

2009 - Terminatör: Kurtuluş (Marcus Wright) (Sinema Filmi)

2009 - Avatar (Jake Sully) (Sinema Filmi)

2007 - Timsah: Nehrin Dişleri (Neil) (Sinema Filmi)

2006 - Macbeth (Macbeth) (Sinema Filmi)

2005 - Alçaklar (Able) (Sinema Filmi)

2004 - Thunderstruck (Ronnie) (Sinema Filmi)

2004 - Somersault (Joe) (Sinema Filmi)

2003 - Gettin' Square (Barry Wirth) (Sinema Filmi)

2002 - Dirty Deeds (Darcy) (Sinema Filmi)

2000 - Bootmen (Mitchell) (Sinema Filmi)