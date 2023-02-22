Samad Kadiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samad Kadiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samad Kadiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samad Kadiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samad Kadiri 8 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samad Kadiri Timileyin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samad Kadiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. Samad Kadiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 31 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Samad Kadiri'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samad Kadiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samad Kadiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samad Kadiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samad Kadiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bayelsa

1 Ocak 2016 yılında Sunshine Stars

1 Ocak 2017 yılında Lobi Stars

1 Eylül 2020 yılında Enyimba Aba

30 Eylül 2021 yılında Kwara United

27 Ağustos 2022 yılında Al-Ahed

20 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

31 Aralık 2022 yılında Kwara United

Samad Kadiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samad Kadiri şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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