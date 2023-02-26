Samadu Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samadu Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samadu Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samadu Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samadu Abdulai 19 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samadu Abdulai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 4 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Samadu Abdulai'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samadu Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samadu Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samadu Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samadu Abdulai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2021 yılında Medeama

1 Şubat 2022 yılında Elmina Sharks

30 Haziran 2022 yılında Medeama

Samadu Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samadu Abdulai şuan Medeama SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.