Saman balyaları arasından 'koca engerek' çıktı

BURDUR'da saman balyaları arasında zehirli bir tür olan "koca engerek" yılanı bulundu. Yılan, samanın getirilidği Şanlıurfa'ya götürülerek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde silajlık yem üretim faaliyetinde bulunan bir firmanın Şanlıurfa'dan getirttiği samanlar arasından yılan çıktı. Firma yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliği ekipleri, yılanı teslim aldı.

Milli Parklar Şefliği uzmanları tarafından yapılan incelemede, yılanın Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan ve zehirli bir tür olan "koca engerek" olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Şanlıurfa'ya götürülerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Yılan, 1 Mart günü Şanlıurfa bozkırlarında doğaya salındı. Koca engerek yılanının koruma altında olan bir tür olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA