Saman balyası yüklü kamyon yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki saman balyası yüklü kamyonda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayındır Mahallesi'nde seyir halinde olan saman balyası yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonun kasasındaki yangını gören bir vatandaş, sürücüyü uyarıp aracı durdurttu. Yangına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken adrese kısa sürede itfaiye araçları da sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA