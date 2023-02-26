Saman Nariman Jahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saman Nariman Jahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saman Nariman Jahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saman Nariman Jahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saman Nariman Jahan 18 Nisan 1991 tarihinde Bonab, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سامان نریمان جهان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saman Nariman Jahan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Saman Nariman Jahan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saman Nariman Jahan'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saman Nariman Jahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saman Nariman Jahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saman Nariman Jahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saman Nariman Jahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2012 yılında Naft Tahran

1 Eylül 2012 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2014 yılında Tractor Sazi

23 Aralık 2015 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2016 yılında Machine Sazi

4 Ocak 2017 yılında Persepolis

23 Ağustos 2017 yılında Gostaresh FC

10 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2019 yılında Machine Sazi

10 Ocak 2020 yılında Neftçi Baku

14 Mart 2021 yılında Tractor

16 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

18 Ocak 2023 yılında Zob Ahan

Saman Nariman Jahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saman Nariman Jahan şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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