Samandağ Kaymakamı Emre Dündar göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Tunceli Ovacık Kaymakamlığından Hatay Samandağ ilçe Kaymakamlığına atanan Emre Dündar ilçedeki görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Samandağ'ına atanan Dündar, ilçedeki görevine başladı. Dündar göreve başlar başlamaz halka dokunup, çadırı yanan depremzedeye yardım eli uzattı.

Emre Dündar kimdir ?

1990 Şefaatli/YOZGAT doğumludur. İlk ve Orta Öğrenimini Yozgat'ta tamamlamıştır. 2008 yılında başladığı KSÜ Kamu Yönetimi bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı olarak başlamış ve İçişleri Bakanlığı tarafından açılan yarışma sınavını kazanarak Mülki İdare Amiri oldu. Yozgat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlamış; Yozgat'ta İl Merkez Stajını, Konya Cihanbeyli ve Balıkesir Erdek'te refiklik stajını, Ankara'da Mülkiye Müfettişi refiklik stajını tamamlamıştır. Bakanlık merkez stajı çerçevesinde Ankara'da 4 ay yabancı dil eğitimi aldıktan sonra İngiltere Portsmouth LSI'da dil eğitimi aldı. Yozgat Çandır ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulunmuştur. (Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlığına ve Yozgat Vali Yardımcılığına vekâlet etmiştir.) Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak sırasıyla; Çorum ili Uğurludağ, Kahraman Maraş İli Andırın, Tunceli ili Ovacık Kaymakamı ve 24/08/2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Samandağ ilçesine atanmıştır. Yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı üç kez Başarı Belgesi ve bir Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)