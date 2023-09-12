Samandağ Kaymakamı Emre Dündar göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Tunceli Ovacık Kaymakamlığından Hatay Samandağ ilçe Kaymakamlığına atanan Emre Dündar ilçedeki görevine başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Samandağ Kaymakamı Emre Dündar göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Tunceli Ovacık Kaymakamlığından Hatay Samandağ ilçe Kaymakamlığına atanan Emre Dündar ilçedeki görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Samandağ'ına atanan Dündar, ilçedeki görevine başladı. Dündar göreve başlar başlamaz halka dokunup, çadırı yanan depremzedeye yardım eli uzattı.

Emre Dündar kimdir ?

1990 Şefaatli/YOZGAT doğumludur. İlk ve Orta Öğrenimini Yozgat'ta tamamlamıştır. 2008 yılında başladığı KSÜ Kamu Yönetimi bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı olarak başlamış ve İçişleri Bakanlığı tarafından açılan yarışma sınavını kazanarak Mülki İdare Amiri oldu. Yozgat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlamış; Yozgat'ta İl Merkez Stajını, Konya Cihanbeyli ve Balıkesir Erdek'te refiklik stajını, Ankara'da Mülkiye Müfettişi refiklik stajını tamamlamıştır. Bakanlık merkez stajı çerçevesinde Ankara'da 4 ay yabancı dil eğitimi aldıktan sonra İngiltere Portsmouth LSI'da dil eğitimi aldı. Yozgat Çandır ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulunmuştur. (Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlığına ve Yozgat Vali Yardımcılığına vekâlet etmiştir.) Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak sırasıyla; Çorum ili Uğurludağ, Kahraman Maraş İli Andırın, Tunceli ili Ovacık Kaymakamı ve 24/08/2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Samandağ ilçesine atanmıştır. Yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı üç kez Başarı Belgesi ve bir Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Son Haberler
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
TÜİK İşsizlik, 2023 Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı! ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır''
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!