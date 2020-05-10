Samandağ semalarında leylekler görsel şölen sundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde havaların ısınmasıyla göç eden leylekler gökyüzünde görsel şölen sundu.

Yüzlerce leylek, Samandağ ilçe merkezi semalarında süzülerek uçtu. Leyleklerin ahenk içinde uçması evlerindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonları ile kaydetti. Bir süre kent merkezinde uçan leylekler, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA