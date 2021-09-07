Samandağ'da balıkçıları petrol sızıntısı korkusu sardı!

Suriye'nin enerji santralinden sızıntı yapan petrolün, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki denizin üzerinde yaptığı kirlilik vatandaşları ve balıkçıları tedirgin etti.

Hatay'ın Samandaş ilçesinde Tekebaşı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi ve Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, sızıntıdan kaynaklı oluşabilecek sorunları endişe ile dile getirerek, "Şükür o düzeyde bir durum yok. Yetkililer gerekli müdahaleyi yapıyor. Sahile vuran zift her yere bulaşmış durumda. Eğer bu deniz kuma gömmeden önce toplanmazsa uzun yıllara dayanan ve yayılan bir sorun ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

"ÇEVRESEL KİRLİLİK CİDDİ BİR SIKINTI"

Av sezonunun da başlamasıyla balıkçıların petrol sızıntılarından etkileneceğini belirten Sağlamtaş, "Çevresel olarak ciddi bir sıkıntı var. Bir de balıkçılık olarak değerlendirirsek daha av sezonu açılmadı ama 1 hafta sonra açılacak o zaman sonuçlarını göreceğiz. İnşallah bunu engellemek için gerekli müdahaleyi yaparlar” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahilin kıyı şeridinde petrol atıklarına karşı temizlik çalışmalarını sürdürürken Meydan Sahilinde petrole bulanmış bir deniz kaplumbağası ölüsüyle karşılaştı.

Temizlik görevlisi Cahit Çay, ölü deniz kaplumbağasını sahile gömdüklerini söyledi.