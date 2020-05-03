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Samandağ’da çocuklar evlerinden poşet uçurdu

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.

Samandağ’da çocuklar evlerinden poşet uçurdu

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar kendi hazırladıkları poşetleri ç uçurarak keyifli vakit geçirdi.

Samandağ’da çocuklar evlerinden poşet uçurdu

Samandağ’da çocuklar evlerinden poşet uçurdu

Kaynak: İHA




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