Samandağ’da coşkulu fener alayı

Samandağ Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinden tekrar aynı alana dönülmesiyle son buldu. Bando eşliğindeki yürüyüşe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet erdemdir, Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir. Bütün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu bayramı bize armağan eden, cumhuriyetimize kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu bayram vesilesiyle bir kez daha saygıyla, minnetle anıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bu ülkeye, bizlere, gençlere emanet etti, miras olarak bıraktı ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetin dört duvar arasında değil, alanlarda, meydanlarda gençlerimiz, kadınlarımızla ve çocuklarımızla bir bayram tadında kutlanması lazım. Cumhuriyet Bayramı'nın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ve milli bayramlarımızın alanlarda kutlanması lazım. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Dolayısıyla çocuklarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Bize eşlik eden Yüksel Acun Anadolu Lisesi bando takımına ve hocalarına da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum" dedi.

Kaynak: İHA