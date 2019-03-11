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Samandağ’da korkutan yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Samandağ’da korkutan yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Samandağ ve Çevlik itfaiyesi müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangının ardından evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samandağ’da korkutan yangın

Samandağ’da korkutan yangın

Kaynak: İHA

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