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Samandağ’da otomobil bahçeye uçtu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Samandağ’da otomobil bahçeye uçtu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 SB 402 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye uçtu.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu.

Samandağ’da otomobil bahçeye uçtu

Samandağ’da otomobil bahçeye uçtu

Kaynak: İHA

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