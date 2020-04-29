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Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Sutaşı mahallesinde 33 f 0150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarparak içeri girdi.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanarak ambulansla Samandağ devlet hastanesine kaldırıldı.

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Kaynak: İHA




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