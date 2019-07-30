Samandağ’da yüzme kursu başladı

Samandağ Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik açtığı ücretsiz yüzme kursu başladı.

Toplam 720 öğrencinin katıldığı yüzme kursu Artemis Aqua Park'ındaki yüzme havuzunda 3 grup halinde gerçekleşiyor. Öğrencilere, Samandağ Belediyesi önünden kaldırılan araçlar ile kurs yerlerine kadar ücretsiz ulaşım sağlanıyor. Yüzme kursu ile denizde sıkça görülen boğulma olaylarına karşı, çocukların kendi kendilerine yetebilecek seviyede yüzmelerini öğretmek hedefleniyor.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yüzme kursunu ziyaret etti.

Baüşkan Eryılmaz, yaptığı açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde yaz tatili boyunca çocuklarımızın bu tatili iyi değerlendirebilmesi adına yüzme kursumuzu açtık. Samandağ Belediyesi olarak şu anda 720 öğrencimize taşıması dahil olmak üzere ücretsiz yüzme kursu veriyoruz. 10 tane hoca, 4 tane de cankurtaran eşliğinde yüzme kursumuz devam ediyor. Tabi çocuklarımızın yaz tatilinde dinlenebilmesi, stres atabilmesi ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu kursu düzenlemeye karar verdik. Önümüzdeki yıllarda da kursumuz devam edecek. Buna benzer sosyal etkinliklerimizi genişletmek istiyoruz. Kültürel ve sosyal etkinliklerimiz de devam edecek. Çocuklarımızı izlemek üzere, nasıl bir çalışma içinde olduğumuzu görmek üzere çocuklarımızı ziyaret ettik. Hocalarımızla görüştük ve öğrencilerimizi dinledik" dedi.

Yüzme Antrenörü Emrullah Sever de amaçlarının öncelikle çocukların kendilerini kurtaracak seviyede yüzme öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Sonraki süreçte öğrencilerimiz kendilerini geliştirerek ülkemize yüzücü kazandırmak istiyoruz. Çünkü yüzme sektörü çok ayrı bir sektör. Yüzme en önemli sporlardan bir tanesi. Burada yaklaşık 10 -11 hocamız ile birlikte çocuklara yüzme öğretiyoruz. Bu hocalarımız da stil bilen, kademesi olan, yüzme antrenörlüğünden gelmiş insanlar. Bütün öğrencilerimize yüzmeyi öğretmek istiyoruz. Buradaki asıl amacımız çocuklara yüzme öğretmek ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak. Daha sonraki süreçte ise çocuklardan sporcu yetiştirip, kulüp bazında ülkemize güzel başarılar getirmektir" dedi.

Kursa katılan öğrenciler ve velileri duydukları memnuniyeti dile getirerek Samandağ Belediyesine bu hizmetinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA