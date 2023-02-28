Samandar Kodirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samandar Kodirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samandar Kodirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samandar Kodirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samandar Kodirov 27 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Самандар Кодиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samandar Kodirov Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EURASIA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına - tarihinde katılmıştır. Samandar Kodirov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samandar Kodirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samandar Kodirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samandar Kodirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samandar Kodirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samandar Kodirov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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