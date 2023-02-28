Samandar Shukurillaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samandar Shukurillaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samandar Shukurillaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samandar Shukurillaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samandar Shukurillaev 31 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Самандар Шукуриллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samandar Shukurillaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samandar Shukurillaev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samandar Shukurillaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samandar Shukurillaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samandar Shukurillaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samandar Shukurillaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2023 yılında Qizilqum

Samandar Shukurillaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samandar Shukurillaev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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