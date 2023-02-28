Samandarzhon Mavlonkulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samandarzhon Mavlonkulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samandarzhon Mavlonkulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samandarzhon Mavlonkulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samandarzhon Mavlonkulov 8 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samandarzhon Mavlonkulov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh U21 futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Samandarzhon Mavlonkulov'nin Sogdiana Jizzakh U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samandarzhon Mavlonkulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samandarzhon Mavlonkulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samandarzhon Mavlonkulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samandarzhon Mavlonkulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samandarzhon Mavlonkulov şuan Sogdiana Jizzakh U21 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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