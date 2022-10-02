Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) görev tanımı nedir, Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) ne iş yapar, Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Tanımı;

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Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşları

Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.25

Meslek Adı :

Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Benzinle çalışan araçlarda LPG oto gaz sistemlerine ait yakıt tankı içersine şamandıranın montaj işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri), işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şamandıra parçalarını birbirine monte etmek üzere işlem sırasına göre çalışma tezgahına koymak,

b) Tank içersinde bulunan seviye gösterge parçalarını şamandıra üzerine monte etmek,

c) Seviye teli parçalarını birleştirmek,

d) Seviye telini şamandıra ana gövdesine monte etmek,

e) Elektronik gösterge cihazını monte etmek,

f) Tezgah üzerindeki parçaları işlem sırasına göre monte etmek,

g) Şamandıra gövdesi üzerine görülecek şekilde seri numarası ve üretim tarihi bilgilerini yazmak,

h) Gözle görülebilen arızalı parçaları ayırmak,

i) Montajı yapılan parçaların kontrolünü yapmak,

j) Kalite kontrol sonrası ilgili bölümüne teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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