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Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı

DÜZCE'de, ahırda çıkan yangında samanlar alev alev yanarken, büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı

DÜZCE'de, ahırda çıkan yangında samanlar alev alev yanarken, büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858 Sokak'ta Zekeriya Güner'e ahırın üzerindeki samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Samanlık bir anda alev topuna dönerken itfaiyeye haber verildi. Vatandaşlar ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Samanlar için için yanarken, iş makinesiyle samanlar dağıtılarak yangın söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA




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