Samanta Mendes Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMANTA MENDES KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ocak.1990

Samanta Mendes kaç yaşında : 29

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Model

Samanta Mendes doğum yeri : Bissau, Gine

SAMANTA MENDES BİYOGRAFİSİ

Samanta Mendes, 1 Ocak 1990 tarihinde Gine Bissau’da doğmuştur. Gana’dan Türkiye’ye almış olduğu burs ile gelerek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumaktadır. Öğrencilik hayatından boşta kalan zamanlarını başkentte modellik yaparak değerlendirmektedir. Ayrıca Ankara’da boş zamanlarında özel bir kanalda program sunuculuğu da yapmaktadır. Türkçesini geliştirerek Türkiye’ye kısa zaman içinde uyum sağlamıştır.

2006 yılında 16 yaşında iken ülkesinde bir güzellik yarışmasında birincilik elde ettikten sonra modellik yapmaya başlamıştır. Samanta Mendes öğrenciliğinin yanı sıra, Ankara’da Joker Ajans’ta mankenlik, fotomodellik, sunuculuk gibi pek çok işi bir arada götürüyor.

173 cm. boyunda ve 53 kilo olan Samanta Mendes, İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Kriolca olmak üzere 6 dil bilmektedir.

Kanal 7 ekranlarında oynayan “Şakada Şuka” adlı şaka programında sunuculuk yapmıştır. Kanal A televizyon kanalında ‘Anadolu Keyfi’ diye bir program da yapmıştır. Yatch Dergisi için modellik ve Devasa Gold için modellik yapmıştır.

Kayserilileri çok sevdiğini söyleyen Samanta, şakadan “Babam Kayseri’li, annem Giresun’lu” diye konuşuyor. Kendisine de Kayserili Fadime” diyor.



2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Samanta Mendes de “gönüllüler” takımında yarışıyor.

2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncu İsmail Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, Futbolcu Serenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.