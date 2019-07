Samantha Fox Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMANTHA FOX KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Nisan.1966

Samantha Fox kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Şarkıcı

Samantha Fox doğum yeri : Londra İngiltere

SAMANTHA FOX BİYOGRAFİSİ

Samantha Karen Fox, 15 Nisan 1966 tarihinde İngiltere, Londra’da doğmuştur. John Patrick Fox ve Carole Ann Wilken çiftinin büyük kızıdır. St Thomas More RC Okulunda okudu. Beş yaşından itibaren Anna Scher Tiyatrosunda ders almaya başladı. 11 yaşındayken evinin yakınındaki, Mountview Tiyatro Okulu'na başladı.

Samantha Fox, henüz 16 yaşındayken Daily Sun gazetesine verdiği üstsüz pozlarla İngiltere'de yıldız seviyesine yükseldi. 1984 yılında okulu bıraktı. Kendisine yapılan albüm teklifini geri çevirmedi.

1983 yılından 1987 yılının sonuna kadar mankenlik yaptı, 1986 yılından beri de şarkıcılık yapmaktadır. Kariyeri boyunca Samantha Fox seksi dış görünüşünü müziğinin önünde tuttu. Yine de birçok hit şarkıya imza atmayı başardı.

1986 yılında İlk albümü “Touch Me” listelere dördüncü sıradan giriş yaparak altın plak almaya hak kazandı. Samantha Fox aynı zamanda 1988'de yayınladığı “I Wanna Have Some Fun” albümü ile bir altın plak daha kazandı.

Samantha Fox’un albümleri 15 ülkede 1 numaraya kadar yükseldi ve sanatçı dünyanın her yerinde kapalı gişe arena konserleri verdi.

Samantha Fox aynı zamanda birkaç filmde Pierce Brosnan ve Tom Sizemore gibi isimlerle rol aldı.

Daha önce 1988 yılında Ahmet San organizasyonuyla İzmir Alsancak stadında konser veren Samantha Fox, 2006 yılında İstanbul’da Türk hayranlarına bir konser daha verdi.

Menajeri ile Lezbiyen ilişki yaşayan Samantha Fox’un eşinin adı “Myra Stratton”dır.

Şimdi Bulgaristan'da bir kumarhane işletiyor.



Albümleri :

1986 - Touch Me

1987 - Samantha Fox

1988 - I Wanna Have Some Fun

1991 - Just One Night

1992 - Greatest Hits

1998 - 21st Century Fox

2002 - Watching You, Watching Me

2005 - Angel with an Attitude

2009 - Greatest Hits

Filmleri :

1999 - The Match

1995 - Rock Dancer

1987 - Three Kinds of Heat