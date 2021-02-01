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Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor?

15 ay evli kaldığı Feyza Altın'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki; Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor?

 Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi  Samar Dadgar ne iş yapıyor?  soruları gündemde... 49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz  Samar Dadgar ile aşk mı yaşıyor?  Özcan Deniz'in kalbini ünlü modacı  Samar Dadgar'a kaptırdığı öne sürüldü. İşte detaylar.

SAMAR SADGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

Özcan Deniz ile yaz ayından beri birlikte olduğu iddia edilen Samar Dadgar 26 yaşında ve modacıdır. İranlı olduğu öğrenilen güzelin kendisinde 23 yaş büyük şarkıcı Özcan Deniz ile sevgili olduğu iddiaları magazinden gündemine bomba gibi düştü. 

 

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