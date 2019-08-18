Samassa, 24 saat gözlem altında kalacak

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra sahada bayılan kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tecrübeli futbolcunun 24 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği açıklandı. Samassa'yı hastanede başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler de ziyaret etti.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 45'inci dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıtan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan kaleci Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Maçın ardından başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler tecrübeli kaleciyi hastanede ziyaret etti. Başkan Otyakmaz, Samassa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Muayenesini gerçekleştiren Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hatice Balaban, Mamadou Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Hastamız Samassa geldiğinde hem nörolojik durum değerlendirmesi hem de hayati fonksiyon açısın gayet normaldi. Kısa bir dönem gözledikten sonra bütün görüntülenme yöntemlerini çektik. Beyin tomogrofisinde, göğüs ve karın değerlendirmesinde hiçbir patoloji saptanmadı. Şu anda durumu gayet iyi nörolojik durumu stabil ama biz hastamızı 24 saat gözlem altında tutacağız. Bir problem çıkacağını düşünmüyoruz fakat sıkı denetim altında olması onun sağlığı açısından bizim için önemli. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastaneden görüntü

- Yönetimin ziyareti

- Doktorun açıkmlaması

(FOTOĞRAFLI)

DHA