Samba Bagayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samba Bagayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samba Bagayoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samba Bagayoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samba Bagayoko 17 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samba Bagayoko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florian Bader Consulting yapmaktadır. Samba Bagayoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samba Bagayoko'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samba Bagayoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samba Bagayoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samba Bagayoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samba Bagayoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samba Bagayoko şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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