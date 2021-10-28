Samba ne demek, TDK'ya göre Samba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Samba ne demek? Samba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi samba kelimesi. Peki samba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre samba nedir, samba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAMBA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Samba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Samba kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre samba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir çeşit Brezilya dansı

- Bu dansın müziği

