Şambabası ne demek, TDK'ya göre Şambabası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şambabası ne demek? Şambabası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şambabası kelimesi. Peki şambabası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şambabası nedir, şambabası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAMBABASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şambabası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şambabası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şambaba

- Sorumluluğu olmayan, hayırsız baba



ŞAMBABASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şambabası, arada bir ağzımızı tatlandıran nice tatlılardan biridir.

